РИАМО - 11 сен. Меру пресечения в виде заключения под стражу определил суд для 36-летней москвички. Женщина родила жизнеспособную девочку и выбросила ее в мусоропровод, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 9 сентября в жилом доме на Литовском бульваре. Родив, москвичка поместила ребенка в полиэтиленовый пакет и отправила в мусоропровод между 3 и 4 этажами.

Малышку быстро нашли и смогли оказать необходимую медпомощь.

Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство.