РИАМО - 11 сен. Реконструкция городских поликлиник показала себя как успешный проект, поэтому было принято решение расширить столичную программу. Вместо заложенных изначально 137 учреждений в порядок приведут около 200 зданий, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Это позволит реконструировать половину амбулаторий столицы в ближайшие годы. При этом 30 поликлиник уже доделаны.

Новый московский стандарт поликлиник, в соответствии с которым проводятся работы по обновлению зданий медучреждений, был разработан в 2019 году и одобрен пользователями портала «Активный гражданин».

По данному стандарту в поликлиниках должно быть достаточное количество врачей востребованных специальностей, а также узкопрофильные специалисты.

Поликлиники должны быть хорошо оснащены современной техникой. Стандарт предполагает наличие оборудования, необходимого для проведения качественной диагностики, а также электронный документооборот.

Кабинеты врачей и зоны ожидания располагаются так, чтобы пациентам было максимально удобно ориентироваться, а врачам и медсестрам работать.

Кроме того, реконструкция затрагивает и прилегающие территории.

В 2020-2021 годах в столице реконструировали уже 30 зданий поликлиник. Их общая площадь составила около 10 тыс. «квадратов». В настоящее время обновляется еще 46 зданий. Их доделают в конце 2021 – начале 2022 года.