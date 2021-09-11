РИАМО - 11 сен. Пятый МЦД могут запустить в 2024-2025 годах. Все диаметры являются важными и крупными проектами, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«МЦД-3 мы планируем запустить в 2023 году. МЦД-4 – постараемся тоже в 2023 году, но, может, он перейдет на 2024-й. Сейчас с железнодорожниками пытаемся максимально ускорить его. И останется пятый диаметр, он планируется на 2024–2025 годы», — сказал Собянин.

Он добавил, что каждый МЦД – это десятки км протяженности, десятки станций. Станции для МЦД перестраивают, они становятся мини-вокзалами. Там появляются лифты, эскалаторы, кассы. По МЦД запускают новые поезда.

Собянин назвал МЦД важными и огромными проектами.

МЦД‑3 могут запустить в 2023 году>>