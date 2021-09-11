РИАМО - 11 сен. МЦД-4, который могут запустить в 2023-2024 годах, объединит почти все столичные вокзалы, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Мы с Вами открывали МЦД-1, МЦД-2. Сейчас мы работаем над МЦД-3 и МЦД-4. МЦД-3 напрямую связано с Ленинградским направлением железной дороги, с ВСМ (высокоскоростной магистралью – ред.). Пока там идут предпроектные работы, но, тем не менее, мы должны уже учитывать, что, входя в Москву, МЦД-3 – это прямая Ленинградка, Казань, Казанское направление, – оно должно учитывать уже вход и ВСМ сюда», — сказал Собянин.

Он напомнил, что правительство страны выделило около 100 млрд руб. из фонда национального благосостояния, чтобы работы по московскому транспортному узлу не останавливались. Работы софинансируются из столичного бюджета, РЖД, помощь оказывают власти Московской области. Кроме того, проект помогает реализовать правительство РФ.

«Следующее МЦД-4, над которым мы работаем, с виду кажется неказистым, но на самом деле это очень важный проект в силу того, что он здесь объединяет практически все вокзалы», — отметил Собянин.

Он уточнил, что исключением станет Павелецкий вокзал.

Путин отметил, что пассажирам будет удобно пользоваться МЦД, так как они смогут пересесть почти на любое направление.

Мэр также напомнил, что сейчас в городе соединяют ж/д линии и вокзалы, Каланчевскую и Курский вокзал, работы ведут на всех участках.

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