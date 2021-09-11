РИАМО - 11 сен. В Москве ко Дню города завершились работы по обновлению 10 поликлиник. В рамках городской программы в медучреждениях провели ремонт, перепланировку, установили новое современное оборудование, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин открыл детскую поликлинику №130 в Крылатском.

Недавно также возобновили работу еще 3 обновленные поликлиники - филиал №2 ГП №68 (ул. Плющиха, д. 42, стр. 1), филиал №1 ДГП №86 (ул. Дубнинская, д. 40, корп. 3) и филиал №1 ДЦ №5 (ул. Инженерная, д. 3, стр. 1).

Еще 6 поликлиник готовят к открытию. Это филиал №194 ГП №212 на Солнцевском проспекте, филиал №6 ДЦ №3 на 3-ей Карачаровской ул., филиал №1 ДГП №61 на ул. Полбина, филиал №1 ГП №11 на ул. Архитектора Власова, филиал №1 ДГП №52 на ул. Матросская Тишина и филиал №2 ГП №46 на Иерусалимской ул.

Врачи данных медучреждений приняли участие во встрече с мэром города.

«Ко Дню города мы завершили реконструкцию сразу 10 поликлиник в разных районах Москвы. В соответствии с новым московским стандартом в каждом из этих зданий создана комфортная среда для пациентов, установлено новое оборудование», - сказал Собянин.

Он добавил, что посетители поликлиник смогут попасть на прием к врачам 8 самых востребованных профилей и другим специалистам. На входе посетителей встретят сотрудники центров госуслуг «Мои документы» и помогут записаться на прием, найти нужных кабинет и сориентироваться.

Реконструкцию проводили в соответствии с новым московским стандартом поликлиник, разработанным в 2019 году. Стандарт предусматривает создание максимально комфортных условий. Например, врачей рассаживают по кабинетам таким образом, чтобы не создавались очереди. Также в медучреждения закупается оборудование, необходимое для качественной диагностики.