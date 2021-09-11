РИАМО - 11 сен. В столичном районе Крылатское завершились работы по комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники №130. После обновления ее открыл мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Медицинское учреждение находится по адресу: ул. Крылатские Холмы, д. 5. Здание в 6 этажей было построено в 1987 году. Оно обслуживает 12,3 тыс. детей.

Реконструкция поликлиники стартовала в июне прошлого года. Объект подвергли перестройке, сделали новый фасад, произвели замену инженерных коммуникаций, поменяли перегородки, лифты, обновили системы вентиляции и кондиционирования, заменили окна и двери, выполнили отделку.

После завершения работ в здании установили 473 новые единицы оборудования, отвечающего современным требованиям. Теперь юные пациенты смогут попасть на прием к участковому педиатру, оториноларингологу, офтальмологу, детскому хирургу, детскому урологу-андрологу, детскому эндокринологу, детскому кардиологу, неврологу, ортопеду-травматологу, нефрологу, гастроэнтэрологу, аллергологу-иммунологу.

Для пациентов, у которых наблюдаются симптомы инфекционных заболеваний, оборудовали специальный вход чрез фильтр-бокс.

Реконструкцию провели по Московскому стандарту поликлиник.