РИАМО - 11 сен. Большую кольцевую линию столичной подземки могут открыть полностью в 2022-2023 годах. Эта ветка радикально изменит ситуацию с передвижением по городу, сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром города Сергеем Собяниным. Президент отметил, что при строительстве жилья важно уделять много внимания развитию транспортной инфраструктуры.

«Мы ввели МЦК, помните, вводили наземное метро, плюс подземное метро – всего 90 станций ввели за эти годы. В этом году добавится еще 10, и до конца года это будут 100 новых станций метро. Таких темпов не было даже в советское время. Это очень серьезная, большая работа», — сказал Собянин.

Он добавил, что уже введена в эксплуатацию треть Большого кольца метро, еще одну треть, которая включает южное, юго-западное и западное направления ветки, введут в строй в 2021 году. Последнюю треть планируют ввести в эксплуатацию в 2022 – начале 2023 года. Эта часть Большой кольцевой линии самая сложная, но при этом она практически в хорошем состоянии.

Мэр подчеркнул, что это будет самое большое кольцо метро в мире и оно радикально поменяет ситуацию с передвижением по столице, с нагрузкой на радиальные линии подземки.