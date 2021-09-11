РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. Мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, поэту-фронтовику, почетному гражданину поселка Томилино Ивану Рыжикову открыл в субботу глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Иван Васильевич Рыжиков был необыкновенно жизнерадостным, улыбчивым, добрым человеком, его знали и любили не только жители городского округа Люберцы, но и всего Подмосковья. Поэт-фронтовик, участник Великой Отечественной войны, член Союзов писателей СССР и России, почетный гражданин поселка – он навсегда остался в наших сердцах. Его имя присвоено библиотеке в поселке Томилино на улице Пионерской, дом 20», – сказал Ружицкий.

Мемориальную доску установили на стене жилого дома, где расположена библиотека. В церемонии открытия приняли участие дочь Рыжикова – Ирина, друзья, коллеги, а также поклонники его творчества. Они возложили цветы и поделились воспоминаниями.

Будущий известный поэт родился в Смоленской области в 1922 году. Последние занятия в средней школе совпали с началом Великой Отечественной войны. Рыжиков участвовал в боях на Северо-Западном фронте, на Курской дуге, в Молдавии, Польше, Румынии, Болгарии.

Выпускник Литературного института Союза писателей СССР, он работал главным редактором Смоленского областного радио, редактором в издательстве «Советская Россия», а позже – заведовал отделом поэзии журнала «Наш современник».

На протяжении 40 лет Иван Рыжиков руководил люберецким литературным объединением «Вдохновение». Он издал 12 книг. Более 20 произведений были переведены им с других языков. Последняя книга – «Дорога истины одна» – признана лучшей книгой России за 2008-2011 годы.

Ивану Рыжикову была присуждена награда «Золотое перо Московии».