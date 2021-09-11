РИАМО - 11 сен. К 874-летию Москвы, которое празднуют в эти выходные, в городе разработали и выпустили новую AR-«Тройку». Это транспортная карта, созданная совместно с Третьяковской галереей, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

«День города — особый праздник для всех москвичей. «Тройка» с дополненной реальностью — один из наших подарков жителям города. С праздником», — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Карта украшена картиной «Тверской бульвар» известного авангардиста Аристарха Лентулова. В правом углу размещен QR-код, отсканировав который картину можно оживить.

Тираж лимитированной коллекции — 10 тыс. экземпляров. Создатели отмечают, что такие AR-«Тройки» пользуются большой популярностью. Предыдущую распродали за 3 часа.

Приобрести карту можно в Третьяковской галерее на Крымском валу.

«Москва Аристарха Лентулова, которую он писал 10 лет назад, на самом деле предвосхищает ту Москву, с которой мы встречаемся сегодня. Именно поэтому мы решили, что карта «Тройка» с изображением этой картины будет прекрасным подарком москвичам ко Дню города», — сказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Символическую AR-«Тройку» с подписью Трегуловой передадут в Музей транспорта Москвы.