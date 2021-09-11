РИАМО - 11 сен. В 2021 году в столице могут побить рекорд по объему строительства жилья, свою роль в этом сыграла и программа реновации, сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Благодаря Вашим (Путина – ред.) решениям по льготной ипотеке, сигналам, которые идут в рамках нацпроектов, например, строительство жилья в целом, я думаю, в этом году будет рекордное (строительство жилья - ред.) вообще за всю историю Москвы», — сказал Собянин.

Путин отметил, что в целом по стране также может быть достигнут рекордный объем возведения жилья.

Мэр добавил, что в Москве в предыдущие годы вводили в строй порядка 3 млн кв. м. В 2021 году этот показатель может достичь 6 млн кв. м. Свою роль в таком большом объеме строительства жилья сыграла реновация.

Собянин подчеркнул, что увеличение объемов строительства говорит о развитии экономики. Мэр напомнил, что в 2008 и 2009 годах был спад, объем введения жилья в эксплуатацию снизился с 4 млн кв. м до 2 млн кв. м. Сейчас эта кривая восстановилась, она вышла на устойчивый рекордный уровень.

Мэр заключил, что объемы строительства уже превысили 5 млн кв. м в 2019 и 2020 годах.

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