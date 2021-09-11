РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 сен. В Домодедове на одной из площадок акции «Наш лес. Посади свое дерево» высадили 4,4 тыс. саженцев ели, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

«Сажаем на территории 21 квартала Домодедовского участкового лесничества. Сажаем площадь 1,1 га сеянцами ели обыкновенной. <...> Всего будет высажено 4,4 тыс. штук», - сказал заместитель директора Подольского филиала «Мособллес» Александр Бычков.

Участие в акции приняли около 100 человек.

Всего в Домодедове было организовано 10 площадок для высадки деревьев.

В этом году для проведения акции в Московской области подобрано 695 участков, которые расположены на землях лесного фонда и на территориях городских округов.