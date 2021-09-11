РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 сен. Спортивно-исторический забег «Витязь-кросс» впервые прошел в подмосковном Королеве в День города, на забег зарегистрировались 6 команд, сообщил «РИАМО в Королеве» организатор забега Павел Алексеев.

«Забег в таком формате проходит в Королеве впервые, но мы надеемся, что он станет визитной карточкой нашего города. Команды проходят испытания различной сложности, но каждая точка имеет не только спортивную, но и историческую составляющую», - сказал Алексеев.

В аутентичных доспехах и с историческими щитами команды преодолели испытания по спасению раненого, проходили переправы, покоряли исторические лестницы, шли на таран, учились пользоваться молотом. Полоса испытаний составила 5 км.

Команды получили памятные медали, а победителям достался кубок, подарки от спонсоров и подвески в виде топоров ручной работы.