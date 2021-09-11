РИАМО - 11 сен. Ко Дню города завершились работы по благоустройству территории возле Солнцевского отдела ЗАГС в Боровском проезде. Там обустроили 5 площадок для тихого отдыха и установили беседку для молодоженов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

После обновления от ЗАГСа к Терешковскому пруду ведет живописная пешеходная дорожка. У воды появились пирсовые сходы.

На территории появились скульптуры, кованые качели, панорамная лестница и ротонда.

Кроме того, возле ЗАГСа оборудовали фонтанный комплекс, который украсила художественная подсветка.

На участке провели озеленение, разбили новые цветники и установили светильники. Рядом реконструировали площадки для игр детей и спортивных занятий.