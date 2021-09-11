РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 сен. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский поздравил сотрудников МФЦ округа с профессиональным праздником и поблагодарил их за добросовестный труд.

День сотрудников МФЦ Подмосковья отмечают во вторую субботу сентября.

Коллектив МФЦ Красногорска удостоен высокой награды - благодарственного письма губернатора региона, в преддверии праздника руководителю Сергею Каюкову ее вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Почетной грамотой министерства имущественных отношений Подмосковья награжден первый заместитель директора МФЦ Красногорска Михаил Мещанинов, а главный специалист Александра Солдатова и ведущий специалист колл-центра Валерия Чуйко - благодарственными письмами Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

«Всех сотрудников МФЦ Подмосковья поздравляю с профессиональным праздником. Спасибо за ваш ответственный, добросовестный труд. Успехов, здоровья и благополучия», - написал Спасский написал в своем Telegram-канале.