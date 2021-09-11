РИАМО - 11 сен. До конца 2021 года в столице переселят порядка 50 тыс. человек по реновации со старта программы. В дальнейшем реновация будет идти по нарастающей, сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В частности, речь зашла о реновации жилья.

«Это (реновация – ред.), конечно, важнейший проект, он касается миллиона человек, миллиона москвичей. За этот период времени мы прошли большой путь: от создания градостроительной документации, просто гигантская работа, честно говоря, – внутри города спроектировать еще один город», — сказал Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что реновация в дальнейшем будет идти по нарастающей. Мэр добавил, что за 3 периода до 2032 года программа должна быть реализована.

Программу реновации ветхого жилья утвердил мэр Москвы в августе 2017 года. Она затронет 1 млн москвичей, а 5175 домов будут расселены.

Московская реновация: как будет проходить программа в 2021 году>>