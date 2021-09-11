РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. Жителей и гостей городского округа Люберцы приглашают на праздничные мероприятия, которые проходят в субботу в честь Дня города, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сегодня у нас большой праздник – День города и городского округа! Люберцам сегодня 398 лет! Из-за ситуации, связанной с пандемией Covid-19, торжества пройдут с соблюдением всех предписанных мер безопасности. Праздничные площадки организованы во всех поселениях. В этот день вас ждет торжественное открытие мемориальной доски поэту-фронтовику, участнику Великой Отечественной войны, члену Союза писателей, почетному гражданину Томилина Ивану Васильевичу Рыжикову», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что начнет свою работу после реконструкции стадион «Электрон» и гребная база на Кореневском карьере. В этот день состоятся показательные выступления спортивных коллективов, соревнования и турниры, концертно-развлекательные программы, театрализованные представления.

«Подарком люберчанам станет летная программа от холдинга «Вертолеты России», которая пройдет в 15:00 над центральной площадью перед администрацией Люберец. А в 21:00 жителей и гостей округа будет ждать праздничный салют. Друзья, давайте отпразднуем день рождения любимого города вместе», – добавил Ружицкий.

Подробная афиша размещена на официальном сайте округа: www.люберцы.рф.