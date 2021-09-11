РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 сен. В субботу в поселке Фряново городского округа Щелково прошла акция «Наш лес. Посади свое дерево», участие в ней могли принять все желающие жители округа, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Ранее на участке, где сейчас мы высаживаем деревья, лес был уничтожен короедом. Силами лесной охраны этот участок леса несколько лет назад был выпилен. Теперь мы его снова засаживаем», - сказал директор Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мособллес» Олег Корегин.

Во время акции жители высадили 16 тыс. сеянцев сосны на площади 4 га.

Для участников акции была подготовлена горячая пища и чай, также для гостей мероприятия прошла концертная программа.

В этом году для проведения акции в Московской области подобрано 695 участков, которые расположены на землях лесного фонда и на территориях городских округов.