РИАМО - 11 сен. В столице значительно сократилась безработица, она практически вышла на докризисный уровень, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем достаточно прилично – от 7 до 20 с лишним процентов по разным отраслям и направлениям», — сказал Собянин.

Он добавил, что также выросли инвестиции, объемы промышленности, строительства.

Градоначальник отметил, что единственная отрасль на данный момент в минусе – это услуги. Общественное питание, транспорт и отели являются наиболее уязвимыми сферами во время пандемии коронавируса. При этом их объемы примерно на 5% ниже, чем в 2019 году. До конца 2021 года сфера услуг может вернуться почти на уровень 2019 года.

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