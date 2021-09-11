РИАМО - 11 сен. В Москве выздоровели еще 1317 пациентов после прохождения лечения от коронавируса, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 462 853, сообщает столичный оперштаб.

В городе за сутки выявили 1940 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 524 человека, на ИВЛ находятся 255 человек. Жертвами инфекции стали 46 пациентов.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 1 584 581 случай инфицирования, скончался 27 981 Covid-пациент.

В мегаполисе продолжается вакцинация и ревакцинация жителей от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

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