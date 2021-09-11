РИАМО - 11 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, как столица преодолевает последствия пандемии коронавируса. Так, мэр отметил, что на время пандемии в городе не останавливали ни одну федеральную государственную программу. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин провел рабочую встречу с Собяниным. Президент задал вопрос мэру о том, как преодолеваются последствия пандемии и ограничений, введенных из-за коронавируса.

«Владимир Владимирович, во-первых, я хотел поблагодарить Вас за то огромное внимание, которое Вы уделяли весь этот период времени, всегда уделяете, но в этот период времени особенно, потому что, безусловно, Москва в силу своих особенностей – это крупнейший транспортный узел», — сказал Собянин.

Он отметил, что плотность населения в столице огромная. И, так как Москва является крупной агломерацией, городу во время пандемии пришлось столкнуться с большим количеством рисков, чем другим городам.

Градоначальник отметил поддержку Москвы во время пандемии со стороны президента, правительства РФ, Госдумы. Благодаря этой поддержке и региональным мерам был достигнут нужный эффект.

Собянин также отметил возможность гибко регулировать экономику и делать ограничения минимальными, что очень важно для экономики. Мэр обратил внимание на диверсифицированную экономику, которая сформировалась в агломерации в последнее десятилетие. Благодаря этому экономика столицы достаточно устойчивая.

Мэр добавил, что во время пандемии не была остановлена ни одна федеральная госпрограмма. Особенно важны социальные программы, инфраструктурные, в частности, вложение в Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД), развитие московского транспортного узла.

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