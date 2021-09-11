РИАМО - 11 сен. За минувшие сутки в Москве выявили 1940 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе выявили 1 584 581 случай инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

В Москве жители могут бесплатно пройти вакцинацию и ревакцинацию против Covid-19. Прививки делают в городских поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

В связи с эпидемиологической обстановкой власти столицы принял решение перенести Московский марафон на 2022 год. Забег должен был состоятся 26 сентября.

В стране за сутки выявили 18 891 новый случай заражения. Вылечились от коронавируса еще 17 888 пациентов, умерли 796 человек.

С начала пандемии в России выявили 7 121 516 случаев коронавируса. Выздоровели после инфекции 6 375 160 человек. Умер 191 961 человек с Covid-19.

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