РИАМО - 11 сен. С начала 2021 года в столице ввели в эксплуатацию 53 новых жилых дома, предназначенных для расселения по программе реновации. Программа реализуется во всех округах Москвы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«С начала 2021 года переселены или начали переселение 27 тыс. жителей, из которых 13, проживающих в 84 старых домах, получили предложения о равнозначных квартирах только в текущем году», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уже стартовали работы по строительству и проектированию свыше 100 объектов, чья общая площадь составит порядка 2,2 млн «квадратов».

Бочкарев отметил, что темпы строительства реновационного жилья нарастают. За 8 месяцев 2021 года уже свыше 14 тыс. москвичей отпраздновали новоселье.

«Всего с момента старта программы передано под заселение 112 жилых домов. Ведется строительство 153 объектов, еще 143 новостройки находятся в проектировании. В новостройки переехали 37,7 тысячи жителей», – уточнил Бочкарев.

Программу реновации ветхого жилья утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она затронет 1 млн москвичей, а 5175 домов будут расселены.

Московская реновация: как будет проходить программа в 2021 году>>