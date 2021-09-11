РИАМО - 11 сен. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города и отметил хорошие показатели развития столицы, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Мы, когда встречаемся с Вами, всегда обсуждаем весь комплекс вопросов, связанных с развитием, жизнедеятельностью Москвы. Москва – столица, Москва – город, и в то же время городом-то назвать уже, наверное, нельзя, это огромная, мирового масштаба агломерация, и мы знаем, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций», — сказал Путин.

Он добавил, что Москва показывает очень хорошие показатели развития, по сравнению с другими подобными агломерациями.

День города в Москве отпразднуют 11 и 12 сентября. В программе нет масштабных концертов, но будут мероприятия на локальных окружных площадках. Культурные учреждения столицы подготовили для своих посетителей интересные встречи и мастер-классы.

«Разговоров про работу в Москве больше, чем про любовь»: как изменилась столица за 10 лет>>