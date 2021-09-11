РИАМО - 11 сен. С начала года комитетом по конкурентной политике Московской области успешно проведено 70 торгов по приватизации областного и муниципального недвижимого имущества, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Общий доход от заключенных по итогам торгов договоров купли-продажи недвижимого имущества уже составляет 233 млн руб.

Среднее количество участников на конкурентных процедурах по приватизации составляет 5 человек на лот. А процент реализации объектов на торгах по продаже областного и муниципального имущества вырос в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 13%.

Реализация имущества является одним из источников дополнительного дохода областного и муниципального бюджетов, что способствует выполнению социально и экономически значимых задач, в том числе по благоустройству и развитию Московской области.

Сейчас подать заявку на участие можно более чем на 50 процедур по продаже областного и муниципального имущества.

Подробную информацию о нежилых помещениях, выставленных на торги в Московской области, всегда можно найти на портале ЕАСУЗ.