РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. Гребная база на Кореневском карьере в подмосковных Люберцах получила имя заслуженного тренера СССР Якова Костюченко, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах.

Торжественное мероприятие по открытию мемориальной доски о присвоении имени Якова Костюченко прошло на гребной базе.

«Сегодня у нас в Люберцах День города. И сейчас мы находимся на одной из жемчужин округа - Кореневском карьере, где у нас есть современная гребная база. Сегодня мы присваиваем ей имя заслуженного тренера СССР по гребле Якова Костюченко», - сказал глава округа Владимир Ружицкий.

Он отметил, что Костюченко был одним из инициаторов создания на Кореневском карьере Центра водных видов спорта. Ружицкий поблагодарил его за это. Также выступила и семья тренера. После Ружицкий вместе с семьей Костюченко принял участие в открытии мемориальной доски.

Затем был дан старт первенству городского округа Люберцы по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях приняла участие и внучка Якова Костюченко.

За свою тренерскую карьеру Яков Костюченко воспитал именитых спортсменов: олимпийского чемпиона 1976 года Александра Дегтярева, призеров Олимпийских игр Татьяну Коршунову и Илью Штоколова, чемпионов мира и Европы.