РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 сен. Генеральный директор АО «НИИ НПО «ЛУЧ» Подольска (входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации») Павел Карболин принял участие в проекте «Поделись своим знанием» для учащихся 10-11 классов подольского лицея №5 в рамках II Федерального просветительского марафона «Новое Знание», сообщает пресс-служба института.

Карболин посвятил свое выступление основным направлениям деятельности госкорпорации «Росатом» и института. Он рассказал старшеклассникам об истории создания и развития НИИ НПО «ЛУЧ» в Подольске.

Гендиректор отметил, что на начальном этапе основной задачей института была разработка технологий промышленного производства тория, бериллия, циркония и ряда других редких металлов, их соединений и топливных материалов для зарождающейся атомной промышленности. Технология получения ядерного топлива до сих пор является одним из ключевых направлений деятельности «ЛУЧа». Сегодня в институте работают над топливом для перспективных реакторных установок – высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов (для водородной энергетики) и атомных станций малой мощности.

По окончании выступления школьники задали Карболину интересующие их вопросы.

«Мне импонирует то, что молодежь волнует экологическая тематика. Я рассказал, что атомная энергетика постепенно отвоевывает заслуженный статус «зеленой». Растет не только уровень безопасности, «атом» выходит на замкнутый цикл, становясь возобновляемым источником. Судя по степени заинтересованности, с которой слушали мой рассказ школьники, и по тем вопросам, которые они задавали, могу с надеждой предположить – кто-то из этих ребят вольется в страну «Росатом» со своими смелыми, прогрессивными идеями. К тому же мы предложили им стать студентами профильных отраслевых вузов по целевым квотам в рамках программы подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса», – отметил Карболин.