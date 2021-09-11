РИАМО - 11 сен. В связи с празднованием Дня города в Москве городские службы переведены на усиленный режим работы. Они будут контролировать содержание и уборку территорий столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Круглосуточно в столице будут дежурить 1,5 тыс. аварийных бригад, сформированных инженерными компаниями и префектурами.

Специалисты отслеживают состояние электросетей, соблюдение мер противопожарной безопасности. Также особое внимание уделяется антитеррористической защищенности важных городских коммуникаций – инженер-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктур.

Более 1,1 тыс. сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и свыше 300 единиц техники готово к устранению чрезвычайных ситуаций. На акваториях столицы проводится активное патрулирование.

Перед проведением праздничного артиллерийского салюта на всех площадках провели инструктажи и обследования. Во время залпов там будут дежурить специалисты.

11 и 12 сентября Москва празднует 874-летие. Несмотря на то, что масштабных концертов не планируется, локальные мероприятия пройдут на окружных площадках.