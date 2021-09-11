РИАМО - 11 сен. Интерактивная карта столицы появилась в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» ко Дню города, на ней представлены современные снимки и фото 50-летней давности, сделанные на одном и том же месте. По ним можно проследить, как поменялся город с середины ХХ века до сегодняшнего дня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всегда интересно следить за тем, как развивается город, где ты живешь. Как открываются новые школы и больницы, как улучшается жизнь людей старшего возраста, как госуслуги становятся гораздо доступнее. В этом году Москве исполняется 874 года, и очень радостно понимать, что нам удается изменять ее к лучшему. Новая интерактивная карта в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» позволяет увидеть, как жили москвичи в середине прошлого века и как выглядели места, без которых невозможно представить столицу сегодня», — отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что для создания карты специалисты Главархива сначала отобрали фотографии Москвы с начала 1950-х до начала 1970-х годов, а затем сделали снимки современной столицы с тех же самых точек. Всего на карте доступно более 400 фотографий.

Так, интерактивная карта расскажет, что Тверская улица в советское время была улицей Максима Горького, и покажет, как желтые такси и электробусы сменили автомобили «Москвич» и «Победа». Перемены произошли и на Колхозной площади: ее переименовали в Большую Сухаревскую, также появились новые постройки, большая пешеходная зона, а вот трамваи по ней больше не ходят.

Вид вид на Бородинский мост и высотное здание министерства иностранных дел РФ со стороны Бережковской набережной, облик станции «Таганская» и одноименной площади практически не изменились.

На карте представлены снимки кинотеатра «Художественный» у станции метро «Арбатская», который недавно открыл свои двери после реконструкции. Сохранились фотографии 1966 года, на которых кинотеатр встречает зрителей афишей фильма «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука.

Виртуальный музей «Москва — с заботой об истории» заработал ко Дню Победы в 2020 году, тогда его основной темой были военные события. С весны текущего года в нем стали появляться разделы о послевоенном времени. Сейчас здесь можно ознакомиться с новостями 1960-1980 годов, посмотреть фотографии и вещи тех лет.