РИАМО - 11 сен. В поселке Томилино городского округа Люберцы минувшей ночью произошла драка между 2 людьми, которые вместе употребляли спиртное, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Салтыкова-Щедрина. Бригада скорой помощи доставила в Люберецкую ЦРБ двух неработающих. У одного диагностировали проникающие колото-резаные ранения и множественные резаные раны. У второго – множественные телесные повреждения.

В отношении второго участника конфликта следователь возбудил уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время решается отправится ли злоумышленник под стражу.