РИАМО - 11 сен. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с министерством имущественных отношений региона реализовано посредством публичных торгов 2 земельных участка площадью более 60 га в Можайском городском округе под сельхозпроизводство, сообщает пресс-служба комитета.

По итогам конкурентных процедур сумма продажи земельных участков составила 2,4 млн руб. Новый владелец сельхозугодий будет развивать сельское хозяйство в Можайском городском округе.

На портале ЕАСУЗ представлено более 250 га земельных участков в городском округе Истра и Можайском округе, которые предоставляются в собственность.

Ранее РИАМО сообщало, что с 30 августа по 3 сентября комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 18 закупок.