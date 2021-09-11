РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 сен. Холодное водоснабжение приостановили в домах на 3 улицах подмосковной Балашихи из-за прорыва трубы на пересечении проспекта Ленина с ул. Быковского, сотрудники МУП «Водоканал» устраняют последствия аварии, сообщили «РИАМО в Балашихе» в управлении ЖКХ администрации муниципалитета.

Ранее в социальных сетях очевидцы разместили фото с места подтопления на проспекте Ленина в районе рынка «Сопта». На место ЧП выехали экстренные службы округа. Они перекрыли улицу для проезда автомобилей и отправляют их в объезд. На нескольких улицах отключили воду в домах.

«В субботу утром из-за аварии (утечки воды) на пересечении проспекта Ленина и ул. Быковского временно приостановлена подача холодного водоснабжения в домах на улицах: Терешковой, 15, 17, 5; Быковского, 6, 10, 12, 14; проспект Ленина, 51, 57, 61 и ЖК «Акварели». Сотрудники МУП «Водоканал» устраняют последствия аварии», - сообщили в управлении.

Работы стараются выполнить так, чтобы как можно быстрее жителям стала поступать вода.