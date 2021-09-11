РИАМО - 11 сен. В День города, который столица отпразднует 11 и 12 сентября, некоммерческие организации познакомят москвичей со своими проектами, организуют мастер-классы, лекции и акции, сообщает на официальном сайте мэра Москвы.

Площадками их программ станут коворкинг-центры НКО. Так в Юго-Восточном округе можно будет побывать в текстильном саду «Шестое чувство». Гостям проведут экскурсию.

На юге Москвы планируются показательные выступления «Федерации таэквон-до “Юг”». На встрече можно будет познакомиться с основными техниками этого боевого искусства и записаться в секцию.

На стадионе «Свиблово» на северо-востоке города организуют семейный праздник с играми, мастер-классами по росписи глиняных игрушек, рисованию, а также другие активности. В фотозоне посетители площадки смогут сфотографироваться с козой.

В Юго-Западном округе состоится выставка презентация «Леонид Андреев: жизнь человека». Ее приурочат к 150-летию со дня рождения писателя.