РИАМО - 11 сен. Опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги в городском округе Истра, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: капитальный ремонт участка автомобильной дороги «ММК - Аносино - Павловская Слобода» с устройством шумозащитного экрана вблизи КП «Княжье Озеро» в городском округе Истра.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и городского округа Истра.

Завершить проектные, изыскательские и строительно-монтажные работы планируется в 2022 году.

Ранее РИАМО сообщало, что с 30 августа по 3 сентября комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 18 закупок.