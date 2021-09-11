РИАМО - 11 сен. На тренировках проекта «Спортивные выходные», которые проходят по субботам и воскресеньям в 4 парках столицы, теперь можно подготовиться к сдаче нормативов ГТО. Занятия будут проводиться до 10 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пройти подготовку можно на ВДНХ, в парках «Южное Бутово», «Печатники» и 850-летия Москвы.

«Восторженные отзывы жителей столицы мотивируют нас развивать и совершенствовать один из самых интересных проектов Москвы. Мы рады, что у нас есть такая возможность порадовать наших участников новыми тренировками», — отметил заместитель директора центров госуслуг города Москвы Александр Гребенкин.

Кроме того, в рамках «Спортивных выходных» регулярно проводятся занятия по йоге, стретчингу, воркауту, функциональному тренингу и dance mix.

Посетить их можно при наличии действующего QR-кода, подтверждающего факт вакцинации, перенесенной болезни или отрицательного результата ПЦР-теста.