РИАМО - 11 сен. До завершения регистрации участников онлайн-голосования осталось 3 дня. На данный момент уже более 1,8 млн жителей столицы подали соответствующие заявки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Подать заявление можно на mos.ru, а также в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Закроется регистрация 13 сентября в 23:59.

Электронное голосование состоится 17-19 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Госдумы, Мосгордумы по двух округам и муниципальных депутатов в Щукине.

Москвичи, выбравшие электронный формат голосования, не смогут получить бумажный бюллетень на участках.

Между участниками онлайн-голосования разыграют однокомнатные квартиры в столице, автомобили, а также призовые баллы акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов».