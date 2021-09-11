РИАМО - 11 сен. В пункте временного размещение на базе отдыха «Боровое» остаются 16 человек из дома, где произошел взрыв газа в Ногинске, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее 4 человека из пансионата убыли на съемную квартиру. У родственников размещены 144 человека.

За минувшие сутки с территории дома было вывезено 68 куб. м мусора, всего вывезено 223 куб. м мусора. В органы социальной защиты Московской области подано 71 заявление на оказание финансовой помощи на общую сумму 2, 230 млн руб.

На 11 сентября запланированы похороны 6 погибших при взрыве. Одного человека планируют похоронить 13 сентября.

Взрыв случился утром 8 сентября. Это привело к обрушению стен на 2, 3 и 4 этажах, на 5 этаже рухнуло межэтажное перекрытие. Аварийно‑спасательные работы на месте ЧП завершили 9 сентября. В результате происшествия погибло 7 человек.

Опубликовано видео с места взрыва в доме в Ногинске>>