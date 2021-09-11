РИАМО - 11 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города. В субботу и воскресение Москва отмечает 874-летие.

«День рождение города — это особый праздник. Это не именины и не Новый год. Конечно, это праздничный фестиваль, гулянья и фейерверк. Но главное — это дань памяти и уважения людям, которые веками создавали этот замечательный город. Это благодарность тем, кто и сегодня трудится на благо Москвы и москвичей», - сказал Собянин в видеообращении на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что День город – лучшее время задуматься о том, какой должна стать Москва, вспомнить ветеранов, отцов и дедов, сказать им спасибо.

День города в Москве отпразднуют 11 и 12 сентября. В программе нет масштабных концертов, но будут мероприятия на локальных окружных площадках. Культурные учреждения столицы подготовили для своих посетителей интересные встречи и мастер-классы.

В субботу первый праздничный день завершится фейерверком в 21:00 на 26 городских площадках.