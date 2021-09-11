РИАМО - 11 сен. Под влиянием антициклона в субботу в Москве и Подмосковье установится теплая облачная с прояснениями погода. Воздух в столице прогреется до плюс 18-20 градусов, в области – до плюс 15-20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Осадков в этот день в Московском регионе не ожидается. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление днем достигнет показателя в 750 мм ртутного столба.

Для метеозависимых людей день будет спокойным, условия для них благоприятные.

Субботняя погода отлично подойдет для прогулок, активного отдыха на свежем воздухе и занятий спортом, которые помогут подготовиться к осенним погодным изменениям.

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