РИАМО - 11 сен. На Совхозной улице в столице госпитализированы еще два человек — из домов №3 и №41, ранее здесь семья якобы отравилась арбузом, сообщает РЕН ТВ.

«Одна из госпитализированных купила арбуз 9 сентября в «Пятерочке», вчера начались симптомы отравления. Однако женщина предполагает, что могла также отравиться чем-то другим», - сообщает СМИ.

Ранее семья купила в магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве арбуз и съела его. Затем пожилая женщина и ее внучка скончались в больнице. После стала известна причина смерти девочки - полиорганная недостаточность, то есть тяжелое общее патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма.

Сеть магазинов «Магнит» заявила, что снимет с продажи всю партию арбузов после отравления московской семьи. В компании уже идентифицировали партию, которая была на прилавке в супермаркете на ул. Совхозной. В начале месяца она была проверена в государственной лаборатории. Тогда не было выявлено никаких отклонений в нормах пищевой безопасности.

Позже из этого же дома с Совхозной улицы были доставлены в больницу дети 9 и 11 лет с отравлением. Они не ели арбуз. К дому вечером 10 сентября прибыли специалисты газовой и санитарных служб. Также у жильцов были взять пробы воды. Из квартиры погибших были изъяты продукты питания.

Как сообщили в пресс-службе «Мосгаза», утечек газа в данном доме не обнаружено. Техобслуживание газового оборудования проводилось в декабре прошлого года.

Для жильцов данного дома и покупателей магазина «Магнит» Роспотребнадзор открыл электронную горячую линию. На нее можно обратиться с вопросами по поводу проведения эпидрасследования случаев возможной пищевой токсикоинфекции. Обращение нужно направить на адрес: org@77.rospotrebnadzor.ru. В теме письма нужно указать Магнит — Совхозная. В тексте сообщения следует указать Ф.И.О., адрес проживания или регистрации и основания для своего обращения.