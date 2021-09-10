РИАМО - 10 сен. Управление Роспотребнадзора по Москве запустило электронную горячую линию для жителей, проживающих по адресу: ул. Совхозная, дом 16., и покупателей магазина «Магнит», размещенного по данному адресу, сообщает пресс-служба управления.

Свое обращение можно направить на электронный адрес: org@77.rospotrebnadzor.ru. В теме письма нужно указать Магнит — Совхозная. На данный адрес можно направить вопросы по поводу проведения эпидрасследования случаев возможной пищевой токсикоинфекции

В письме следует указать Ф.И.О., адрес проживания или регистрации, а также основания для своего обращения. Письма жителей будут рассмотрены и учтены при проведении расследования.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что семья купила в магазине «Магнит» арбуз и съела его. Затем пожилая женщина и ее внучка скончались в больнице. После стало известно, что девочка скончалась от полиорганной недостаточности – это тяжелое общее патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма.

Позже стало известно о госпитализации детей 9 и 11 лет с симптомами отравления из этого же дома. Но они не ели арбуз. К дому прибыли специалисты газовой и санитарных служб.

По данным пресс-службы «Мосгаза», утечек газа в данном доме не обнаружено. Техобслуживание газового оборудования проводилось в декабре прошлого года. Его состояние удовлетворительное, критических замечаний не выявлено.