РИАМО - 10 сен. Специалисты «Мосгаза» выехали в дом на Совхозной улице в Москве и проверили газовое оборудование, утечек не было обнаружено, сообщает пресс-служба компании.

Ранее СМИ сообщили, что семья купила и съела арбуз, после чего несколько человек получили острое отравление. Пожилая женщина и ее 15-летняя внучка скончались в больнице. После стало известно, что девочка скончалась от полиорганной недостаточности – это тяжелое общее патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма.

Позже стало известно о госпитализации еще двоих детей 9 и 11 лет с симптомами отравления из этого же дома. Примечательно, что эти дети не ели арбуз. К дому прибыли специалисты газовой и санитарных служб.

«В Центральную диспетчерскую АО «Мосгаз» в 20:47 поступила заявка по ул. Совхозная дом №16. Аварийно-спасательная бригада оперативно прибыла на место. Утечек сетевого газа не обнаружено», — сказали в пресс-службе.

Техобслуживание газового оборудования проводилось 4 декабря 2020 года. Его состояние удовлетворительное, критических замечаний тогда выявлено не было.