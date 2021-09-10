РИАМО - 10 сен. Новый законопроект о внесении изменений в федеральные законы «О прокуратуре РФ» и «О персональных данных», подготовленный Минюстом, расширяет полномочия прокуратуры при работе с персональными данными, в том числе в ходе осуществления контроля расходов и доходов чиновников. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Усиление контроля

Сегодня прокуроры имеют право получать и обрабатывать персональные данные только в рамках прокурорского надзора, при этом контроль расходов и доходов чиновников таковым не является. Предлагаемые изменения разработаны для устранения существующей правовой коллизии.

Данная законодательная инициатива является закономерным продолжением линии совершенствования института контроля за расходами и доходами чиновников.

В мае 2021 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, устраняющий иную правовую коллизию. Изменения позволят обращать в доход государства наличные денежные средства и деньги со счетов чиновников, а также их супругов и несовершеннолетних детей, если они не смогут подтвердить законность их происхождения. Нужно будет обосновать наличие средств, превышающих доход чиновника и его семьи за последние 3 года.

«Возможность обращения в доход государства земельных участков, недвижимости, автомобилей и ценных бумаг уже закреплена действующим законодательством. Теперь в этот перечень добавят и денежные средства», – отметил зампред правительства Московской области – руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

Электронная подача декларации

Вскоре законодательные изменения коснутся и самого порядка подачи сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера чиновников, их супругов и несовершеннолетних детей.

Согласно национальному плану противодействия коррупции на 2021-2024 годы, рассматривается вопрос о создании и внедрении цифровых технологий для электронной подачи чиновниками указанных сведений.

Новая электронная система позволит осуществлять их автоматическую обработку, анализ и хранение, в том числе централизованное. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с участием министерства труда и соцзащиты РФ подготовят доклад с предложениями по данной системе к июню 2023 года.