РИАМО - 10 сен. Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что в стране в последнее время снизился уровень потребление алкоголя, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он подчеркнул, что мнение о том, что Россия является самой пьющей страной в мире, не соответствует действительности.

Так, уровень потребления спиртного в 2014-2017 годах составлял примерно 0,83 л абсолютного алкоголя на душу населения и был одним из самых низких в Европе. А смертность от случайных отравлений спиртным к 2020 году сократилась на 60%.

Между тем, употребление спиртных напитков пагубно влияет на защитные свойства организма, поэтому для укрепления иммунитета нужно уменьшить потребление спиртосодержащих напитков.