РИАМО - 10 сен. Экспертиза показала, что 15-летняя девочка умерла от полиорганной недостаточности – это тяжелое общее патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма. Об этом сообщает kp.ru.

Однако, почему произошел такой сбой – установит комплексная судебно-медицинская экспертиза. Причина смерти ее бабушки пока неизвестна, но ее в скором времени установят.

Ранее СМИ сообщили, что семья купила и съела арбуз, после чего несколько человек получили острое отравление. Пожилая женщина и ее 15-летняя внучка скончались в больнице.

По данным столичного департамента здравоохранения, первые симптомы отравления почувствовала в семье бабушка. Ей вызвали скорую помощь, но женщина отказалась ехать в больницу.

Через три часа медиков вызвали подростку – 15-летней девочке. Также врачи осмотрели мать ребенка. Их состояние не требовало госпитализации. Но спустя время скорую помощь вызвали вновь для мамы девочки и ее отправили в больницу.

А вечером 9 сентября скорая госпитализировала бабушку и девочку. После смерти дочки и мамы выжившая женщина покинула больницу. Однако, оказавшись дома, она вновь почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

Сейчас известно о госпитализации еще двоих детей 9 и 11 лет с симптомами отравления из этого же дома. Примечательно, что эти дети не ели арбуз.

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