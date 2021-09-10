РИАМО - 10 сен. «Справедливая Россия – За правду» инициирует в будущей Госдуме разработку законодательных поправок, которые облегчат легализацию автомобильного тюнинга и избавят владельцев таких автомобилей от незаслуженных штрафов, заявил председатель партии Сергей Миронов.

Разговор о правах автолюбителей зашел в ходе приема граждан. К лидеру социалистов обратились представители инициативной группы по созданию общероссийской общественной организации, задачей которой станет легализация тюнинга автомобилей. Группа объединила автолюбителей из почти 50 регионов России.

По мнению энтузиастов, на безопасность движения влияет не тюнинг, а поведение человека за рулем. Автолюбители пожаловались на то, что штрафами могут наказываться любые, даже самые незначительные и не влияющие на безопасность отступления от конструкции производителя, например, размещение сабвуфера в багажнике. А лабораторий, которые могли бы оценивать с инженерной точки зрения такие изменения и регистрировать, их просто не существует.

Руководитель парламентской фракции согласился с тем, что нерешенность проблемы автотюнинга сковывает техническое творчество людей и тормозит развитие малого бизнеса в сфере обслуживания автомобилей. Кроме того, указал он, этот вид деятельности популярен среди многих молодых людей.

Сергей Миронов сообщил, что в новом созыве Госдумы будут подготовлены законодательные предложения, которые позволят любителям законно заниматься совершенствованием своих машин без ущерба их безопасности.