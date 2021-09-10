РИАМО - 10 сен. В отделение Зарайской больницы обратилась 93-летняя женщина с гигантским образованием в области левого бедра и жалобами на боли, онемение в ноге, а также проблемы при передвижении. Опухоль разрослась до 6 кг за 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Ранее заболевание уже выявлялось у женщины амбулаторно. Ей предлагалась операция, но в силу возраста и сопутствующих заболеваний пациентка опасалась оперативного вмешательства. В результате проведенного исследования стало ясно, что опухоль доброкачественная.

«Оперативное вмешательство осложнялось не только возрастом и сопутствующими диагнозами пациентки, но и тем, что само новообразование располагалось рядом с нервами и сосудами. Мы предусмотрели все риски и операция прошла в штатном режиме, практически бескровно. Сейчас пациентка уже идет на поправку, прошли боли в ноге, улучшился неврологический статус», — сказал заведующий хирургическим отделением Зарайской больницы Павел Комаров.

Сегодня пожилая пациентка может самостоятельно передвигаться и чувствует себя хорошо. Врачи считают, что в ближайшее время она будет выписана.