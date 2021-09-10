РИАМО - 10 сен. По плану 2021 года в рамках реализации программы капитального ремонта в Подмосковье отремонтировали 1550 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В домах проводят ремонт фасадов, кровли, замену инженерных систем, ремонт подвальных помещений, фундаментов. Также устанавливаются общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и заменяются устаревшие лифты.

«Половина плана 2021 года выполнена. Работы проходят в соответствии с утвержденным графиком. К концу года отремонтируем более 3 тыс. домов», – сказал гендиректор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.

В Подмосковье реализуется самая масштабная в стране программа по капремонту: в нее включено более 44 тыс. многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года.

«В рамках трехлетнего плана реализации программы капремонта будет проведен ремонт более 7,8 тыс. домов на сумму порядка 60 млрд рублей. Срок окончания действия трехлетних договоров – 30 декабря 2022 года», – добавил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

В ходе реализации программы в Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт в 13,7 тыс. домов. Жилищные условия улучшены у более 2 млн жителей.

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