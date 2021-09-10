РИАМО - 10 сен. На сегодняшний день в школах Подмосковья установлено 49 экопунктов – автоматов по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Они позволяют не только собрать вторичное сырье и направить его на переработку, но и получить баллы от сданной тары, которые можно потратить в магазинах или общепите. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Пилотные аппараты в рамках данного проекта впервые появились в марте текущего года в здании правительства Московской области, а позже в общественных местах, в супермаркетах, торговых центрах с большим потоком людей, а также школах.

«Очень важно прививать ребенку полезные привычки с самого детства. Школьники с интересом подходят к сдаче тары в экопункты. Радует, что ученики делятся впечатлениями друг с другом, совершено по-взрослому подходят к вопросам экологии и вносят свой весомый вклад в чистое Подмосковье. Мы будем и дальше продолжать экологическое образование в регионе, и устанавливать экопункты во всех округах Подмосковья», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

На сегодняшний день экопункты размещены в учебных заведениях Долгопрудного, Домодедова, Королева, Красногорска, Химок, Мытищ, Балашихи, Подольска. Еще 2 экопункта будут установлены до конца сентября.

В 2021 году реализуется первый пилотный этап программы, в ходе которого планируется установка 900 экопунктов. Для этого выбраны 12 городских округов с наибольшим количеством жителей и наиболее эффективной логистикой. Устройства появятся в общественных местах с большим потоком людей: в первую очередь, в супермаркетах, торговых центрах и школах.

Один аппарат принимает в среднем до 200 пластиковых бутылок или 200 алюминиевых банок в сутки. 900 экопунктов в год смогут принять непосредственно на переработку до 56 млн. бутылок и банок.

Программа будет реализована с 2021 по 2024 годы. За этот период планируется на территории Подмосковья установить 5 тыс. экопунктов.