РИАМО - 10 сен. Наиболее распространенная ошибка водителей при регистрации в Комплексной информационной системе «Аналитика работы такси» – плохое качество фотографий с паспортом, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

На фото водителя с паспортом должны быть четко видны все данные документа, из-за невыполнения этих условий при регистрации происходит 32% всех отказов. Вторая причина – некорректно указанные данные водительского удостоверения, а именно ошибки или опечатки в номере. На эту причину приходится 12% отказов.

Кроме того, 11% отказов случаются в связи с тем, что водители вообще не прикрепляют свое фото с паспортом.

Система контроля за деятельностью такси КИС АРТ запущена в августе 2021 года в Москве и Подмосковье. С этого момента без регистрации в системе водители не могут перевозить пассажиров.