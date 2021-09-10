РИАМО - 10 сен. 44 рейса задержаны или отменены в пятницу вечером в столичных аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково 8 рейсов задержано, 1 отменен. В Домодедове 19 рейсов задержано и 3 отменены, в Шереметьеве 9 рейсов задержано и 4 отменено.

В подмосковном Жуковском нет отмен или задержек.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.